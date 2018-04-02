Девушка в хиджабе впервые попала на обложку Vogue

Модель в хиджабе попала на обложку британского Vogue впервые со дня основания журнала в 1916 году, сообщает Independent.

Для майского выпуска были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам. Вместе с Аден для главной страницы British Vogue снялись Адут Акеч, Радхика Наир, Йен Йанг Бае, Фаретта, Фран Саммерс, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и Селена Форрест.

"Настал момент для Vogue сделать то, что он умеет лучше всего: показать, как может и должно выглядеть будущее. Еще пять лет назад групповой снимок с такими девушками не попал бы на обложку", - сказал главный редактор британского издания Vogue Эдвард Эннинфул.

Он отметил, что одним из величайших достижений модной индустрии последних месяцев стало разнообразие, пишет korrespondent.net

Лондонский дизайнер ганского происхождения Эдвард Эннинфул получил должность главного редактора British Vogue в апреле 2017 года. С тех пор он активно привлекает темнокожих моделей для участия в модных шоу.