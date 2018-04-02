NASA показало, как тает снежинка

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) впервые визуализировали таяние единичной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.

Как сообщается на сайте агентства, это позволит понять, почему разные виды снега по-разному отображаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и снежных шапок, пишет korrespondent.net

Представленная модель отражает все этапы процесса таяния снежинки. Сначала талая вода собирается во всех вогнутых частях снежинки, затем она накапливается, образуя оболочку жидкости вокруг ядра и, наконец, превращается в каплю.