На юг Финляндии обрушился снегопад

Сильный снегопад с порывами ветра, метель обрушились на юг Финляндии в последний день пасхальных каникул, сообщает в понедельник метеоролог финского Метеоцентра Яри Туовинен.

"Толщина снега может достичь 20 сантиметров. К вечеру температура поднимется и пойдет дождь, а циклон переместится в сторону Лапландии, на север страны", — говорится в сообщении Метеоцентра.

Финский авиаперевозчик Finnair отменил 38 рейсов в понедельник, в том числе в Москву.

"По причине плохих погодных условий мы отменяем по одному рейсу из Хельсинки и обратно: в Рованиеми, Копенгаген, Стокгольм, Пекин, Сеул, Рим, Москву (AY 713/714), Париж, Варшаву, Лондон, Берлин, Будапешт, Вильнюс, Ваасу, Тампере и Турку", — говорится в сообщении перевозчика.

По данным компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии, утро понедельника в центральном аэропорту страны Хельсинки-Вантаа прошло без сбоев, рейсы прибывали и отправлялись по расписанию. "Возможно изменение ситуации к вечеру. Пассажирам нужно быть готовыми к задержкам", — рассказали РИА Новости в Finavia.

На магистралях южной части страны наблюдаются плохие дорожные условия, водителям, которые уже поменяли резину на летнюю, рекомендуется не выезжать на трассы, пишет РИА Новости

"Из-за метели и сильного ветра очень плохие условия вождения в течение всего последнего дня пасхальных каникул. Соблюдайте осторожность. Выезжать на летних шинах запрещено", — говорится в сообщении Финского транспортного агентства в Twitter.

В некоторых районах страны снега пока нет, но ситуация изменится в ближайшие часы. "Если вы собираетесь в поездку, то рекомендуем вам это сделать сейчас, пока ситуация не ухудшилась. Например, от Ювяскюля до Тампере снега нет, но он пойдет там в ближайшие часы", — уточнят полиция в Twitter.







