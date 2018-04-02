Генетики раскрыли источник появления устойчивых бактерий по всему миру

Ген mcr-1, помогающий бактериям противостоять антибиотику колистину, передает Science Alert, теперь можно найти практически во всех больницах. И исследование показало, откуда пришел этот ген.

Оказалось, его источник - свиные фермы в Китае, а начало распространения гена по миру - 2005 год. Причина появления гена в неадекватном применении антибиотиков на этих фермах, передает meddaily.ru.



Франсуа Балло, руководить исследования гена из Университетского колледжа Лондона, считает распространение mcr-1 по всему миру шокирующим фактом. Расшифровка геномов 110 бактериальных штаммов и сравнение их с существующими генетическими данными позволили выявить 457 последовательностей mcr-1 у людей и животных с пяти континентов.



Анализ позволил понять, как и где именно появился mcr-1, каким образом он распространился по миру, присоединяясь к разным патогенам (ген использует для этого мобильные генетические элементы). Ген способен перепрыгивать между разными типами бактерий, что затрудняет его купирование. Колистин - тяжелый антибиотик с серьезными побочными эффектами. Его применяют только как средство последней линии защиты против инфекций вроде E.coli. А mcr-1 делает некоторые инфекции неизлечимыми.