В Москве забили насмерть трансгендера, сыгравшего в фильме "Утомленные солнцем 2"

Столичные следователи выясняют обстоятельства убийства артиста кино Евгения Сапаева, пишет Life. Ему нанесли смертельные травмы хулиганы-гомофобы, которым не понравился внешний вид потерпевшего. Некоторое время назад Сапаев, сыгравший эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2", сменил пол.

О гибели актера стало известно от его подруги Юлии Бусыревой. "Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился женин внешний вид - его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким", - пояснила StarHit.ru Бусырева.

35-летний Евгений Сапаев сыграл роль второго плана в картине Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2: Цитадель", которая вышла на экраны в 2011 году. Спустя три года актер собственноручно отрезал себе детородный орган. После этого Сапаев неоднократно становился героем телепередач, рассказывая о своем поступке. Например, он участвовал в съемках ток-шоу с Леонидом Закошанским на НТВ.

Актер признался, что мечтал стать женщиной, а на хирургическую операцию у него не было денег. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и больше не появлялся на телевидении. С друзьями он тоже прекратил общение. "Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье, - рассказывает Юлия Бусырева. - Последний раз видела приятеля в марте прошлого года... Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет".

По словам односельчан, Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы. Он также просил называть его Настей, передает newsru.com.

Знакомые сторонились транссексуала. Родственников у него почти не осталось. Родители Евгения умерли лет 20 назад, а бабушка Нина Александровна попала в дом престарелых. Евгений говорил, что у него не было денег на то, чтобы ухаживать за родственницей. При этом Сапаев регулярно навещал бабушку, которая называла его внучкой.

"Наша подопечная почти не говорит, - утверждает сотрудница дома престарелых. - Горько плачет, что внук не звонит и не приезжает. Женю любит до безумия!"

Согласившись на участие в ток-шоу, Евгений надеялся скопить денег на завершение операции по смене пола. Именно для этого он и приехал в Москву, где столкнулся с убийцами, пишет "Комсомольская правда".