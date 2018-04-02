Неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

Первая в истории "Почты России" попытка доставить получателю посылку с помощью беспилотного летательного аппарата закончилась неудачей — вскоре после взлета дрон врезался в стену жилого дома в Улан-Удэ, где и прошел тестовый пуск.

Планировалось, что беспилотник доставит груз в село Тарбагатай, что в 35 километрах от столицы Бурятии. Днем ранее коптер испытали на устойчивость — семикилограммовыйц аппарат с честью выдержал порывы ветра до 16 км/ч. Однако в понедельник тестовые испытания завершились полным крахом — после взлета в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, как отметили очевидцы, дрон с посылками с AliExpress начало "болтать" в воздухе, затем он набрал скорость и врезался в стену дома, пишет vesti.ru

Представители компании "Магнетар", отвечающей за создание и продвижение технологии беспилотной доставки грузов, предположили, что на поведении их "подопечного" сказались помехи от Wi-Fi-сетей в зоне полета, хотя не исключили и возможность целенаправленного вмешательства в работу коптера.

Разбившийся дрон и его модификации, по уверениям производителей, способен развивать скорость до 60 км/ч и преодолевать расстояние до 70 километров.