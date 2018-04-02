В Петербурге женщина арендовала квартиру и нашла в кладовке мумию

В Петербурге женщина арендовала квартиру и во время уборки нашла в кладовке мумию человека. Труп находился в чулане и был завален грудой хлама и залит монтажной пеной. На мумии была мужская одежда и обувь. Это дало основания предположить, что это покойный владелец квартиры, пишет "Фонтанка".

Странную и чудовищную находку обнаружили в доме по улице Энтузиастов, 22/1. Молодая женщина арендовала квартиру в "убитом состоянии". По договору с риелтором она должна была сделать там ремонт в счет будущей квартплаты. Арендатор пригласила ремонтников, а те первым делом взялись выгребать мусор из кладовки. Под завалами старых вещей они обнаружили холмик, залитый монтажной пеной, из которого торчали коричневые брюки и мужская обувь.

Эксперты полиции выяснили, что мумифицированному телу не менее 10-15 лет, пишет "Росбалт". Криминалисты предположили, что покойником может быть владелец жилья, которого соседи не видели примерно такое же время. В жилище был прописан его 55-летний сын, который умер восемь месяцев назад.

Оперативникам удалось выяснить, что с покойным мужчиной в квартире также проживала его сожительница Елена, которая и могла под видом риелтора сдать квартиру. Известно, что женщина родом из Гатчины Ленинградской области и ранее была судима за кражу.

Квартира стала местом происшествия, поэтому договор аренды аннулировали. Мумию направили на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти и личность убитого, передает newsru.com.