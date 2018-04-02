Бьющий кипятком шестиметровый "фонтан" возник посреди кемеровского перекрестка

Шестиметровый "гейзер" образовался посреди оживленной проезжей части в Кемерове — на углу Волгоградской улицы и проспекта Ленина прорвало трубу с горячей водой.

"Чуть ли не конец света, смотрите, что творится", — эмоционально прокомментировал происходящее у него на глазах проезжавший мимо водитель, который вовремя включил камеру на телефоне.

На кадрах видно, что струя горячего "фонтана" достигала шести метров, а перекресток так заволокло паром, что автолюбителям приходилось пробираться практически наощупь.

Как пояснили "Интерфаксу" в филиале "Сибирской генерирующей компании", всю зиму эта часть трубопровода не использовалась, но в понедельник его начали наполнять водой, и вот тут-то и произошел прорыв кипятка. Представители структуры отмечают, что инцидент обошелся без последствий, однако водители обратили внимание на дыру в асфальте и поврежденные фонари.

Как пишет vesti.ru, местные жители с иронией отмечают, что после жуткого пожара в "Зимней вишне" и сегодняшнего потопа им, вероятно, стоит готовиться к медным трубам.