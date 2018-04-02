Ученые: шоколадный молочный коктейль - один из самых опасных в мире напитков

Шоколадный молочный коктейль - один из самых опасных в мире напитков, заявляют ученые. По крайней мере, это актуально с точки зрения здоровья сосудов.

Как передает Live Science, в целом, если человек выпьет хоть один такой напиток или съест одно блюдо с высоким содержанием жира, он спровоцирует нездоровые изменения в сосудах и красных кровяных клетках.



Это доказал эксперимент с 10 здоровыми добровольцами. Они пили молочный коктейль из жирного молока, взбитых сливок, мороженого. В напитке было 80 граммов жира и 1000 калорий. Через четыре часа после того, как добровольцы выпивали коктейль, проводился анализ состояния сосудов. Оказалось, сосуды с трудом расширялись, а некоторые красные кровяные клетки меняли форму (становились более острыми, в норме они гладкие).



Между тем, известно, что изменения в форме красных кровяных клеток связаны с иммунным ответом. А такая иммунная реакция способна вызывать сердечно-сосудистые заболевания. И, если у здорового человека описанные изменения носят временный характер, это не означает, что не стоит опасаться накопительного эффекта. Кстати, молочный коктейль вызывал также временное повышение уровня миелопероксидазы - энзима, связываемого с неэластичными сосудами и сердечными приступами, передает meddaily.ru.