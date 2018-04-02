В Молдове растет количество леевых миллионеров

В Молдове растет количество миллионеров в молдавских леях, что подтверждается свежими данными Государственной налоговой службы (ГНС).

Как передает агентство Инфотаг, на 26 марта, когда до окончания срока подачи деклараций физическими лицами оставался еще месяц (последний день сдачи деклараций о доходах - 30 апреля), из 90 тыс. поступивших деклараций, доход 422 физических лиц за 2017 г. превысил 1 млн. леев ($60 тыс.).



Глава службы Сергей Пушкуца заметил, что растущие объемы поступлений денег в бюджет в виде налогов свидетельствуют о том, что экономические агенты начинают адаптироваться к новым экономическим условиям после регионального кризиса, что должно будет выправлять ситуацию в реальном секторе экономики.



"Мы сами не ожидали, что показатели роста будут настолько впечатляющими. По итогам в 2017 г. показатель роста составил 18,6%, а за первые два месяца 2018 г. - январь-февраль увеличение достигло 20%. Сохранение тренда до конца текущего года гарантирует существенный прирост налогов в казну государства", - отметил Пушкуца.