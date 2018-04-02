Учителя физкультуры задержали по подозрению в наркоторговле

В Унгенах задержана группа наркоторговцев, в которую входил учитель физкультуры местного лицея.

Как сообщает Инфотаг, из девяти мужчин - пятеро ранее судимы, однако, именно у педагога на квартире они предпочли хранить четыре единицы огнестрельного оружия без документов об их происхождении.

Правоохранители в течение трех месяцев вели контрольные закупки у наркоторговцев, накапливая доказательную базу.

У злоумышленников также изъяты 250 грамм амфетаминов и 500 грамм марихуаны, электронные весы и несколько доз зелья, готовых к продаже. Стоимость изъятого превышает 250 тыс. леев.