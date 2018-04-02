В Кишиневе оценят доступ к жилым домам для спецмашин

Столичные власти проведут проверку путей доступа спецмашин к жилым домам и устранят все препятствия, мешающие проезду. Об этом заявила сегодня и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

По ее словам, это последняя неделя, в течение которой все выявленные недостатки должны быть ликвидированы.

«Контроль в этом отношении начался месяц назад, когда я распорядилась, чтобы претуры вместе с инспекцией по чрезвычайным ситуациям проверили пути доступа машин пожарных и спасателей к жилым домам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Кишинэу. Мы выявили множество нарушений и не хотим, чтобы в нашем городе произошла ситуация, аналогичная трагедии в Кемерово, поэтому эта неделя – крайний срок, когда все выявленные во время проверки недостатки должны быть ликвидированы. Жизнь людей намного важнее, безопасность – приоритет номер один в Кишинэу», - заявила Раду.

«Почти по всем адресам были разблокированы подъездные пути, еще есть работа в секторах Чокана и Рышкань. Большинство мероприятий было проведено в секторе Рышкань», - цитирует начальника столичного Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Грабовского Молдпрес.

Ранее премьер-министр Павел Филип потребовал провести масштабные проверки всех социальных, культурных и развлекательных объектах страны. Пожарные призвали администраторов развлекательных заведений и зон отдыха соблюдать правила пожарной безопасности и объявили, что организуют практические учения с эвакуацией людей в режиме реального времени.

Кроме того, специалисты призывают экономических агентов и управляющих домов обеспечить надлежащее функционирование автоматических систем пожаротушения, сигнализации и оповещения в случае возникновения пожара, эвакуации дыма. Цель таких предупреждений – не допустить пожаров, в том числе аналогичных тому, который произошел 25 марта в торговом центре в российском городе Кемерово.