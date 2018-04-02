Ученые считают, что на Венере есть жизнь

Ранее на Венере была атмосфера, пригодная для жизни, и вода, поэтому облака на этой планете могут содержать бактерии.

На Венере была вода в течение двух млрд лет, дольше, чем на Марсе, передает Financial Express. Еще в 1978 году были проведены исследования, которые показали, что температура и давление в атмосфере Венеры на высоте 40 и 60 км не препятствуют распространению живых микроорганизмов. На поверхности планеты, напротив, условия очень неблагоприятные: температура поднимается до 450 ºС.

Спектроскопия показала, что в атмосфере Венеры есть темные пятна, которые состоят из серной кислоты и частиц неясного происхождения. На Земле существуют бактерии, которые поглощают свет, по словам польских исследователей, возможно, на Венере существуют подобные микроорганизмы.

Ранее ученые уже говорили, что 3 млрд лет назад Венера отличалась мягким субтропическим климатом и могла быть обитаема, отмечает Моя планета.