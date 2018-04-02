Железная бабушка: 75-летняя женщина участвует в самых жестких соревнованиях

75-летняя бабушка, страдающая от артрита, стала самым старым участником в самой жесткой гонке мира — Ironman.

Знаменитые состязания Ironman — это 3,8 км плавания в открытой воде, затем сразу 180 км на шоссейном велосипеде и марафонский забег на 42 км. Это изнурительный тест на человеческую выносливость для любого. Начав заниматься спортом после 50, Эдвина Броклесби из Великобритании успешно приняла участие в шести гонках Ironman, семи триатлонах, пяти дуатлонах и семи Лондонских марафонах.

До этого она была обычной утомленной мамой-социальным работником. Но, узнав, что с возрастом кости женщины могут стать хрупкими, решила начать бегать. Подстегнула насмешка мужа, что она до соседней деревни-то не добежит, не говоря о марафоне. Очень быстро бег начал нравиться и давать силы и энергию. Когда же скончался муж женщины, именно спорт помог ей пережить горе, занятия бегом оказались самой эффективной психотерапией, передает Моя планета.

Теперь она ведет благотворительный проект по социализации пожилых людей через занятия спортом и продолжает бегать марафоны. На последнем Ironman комментатор сказал: «А вот и наша железная бабушка!», сообщает Daily Mail.