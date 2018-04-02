В Одессе за 100 гривен и дешевый мобильник проломили голову пенсионерке: женщина умерла

Неизвестный грабитель напал на пенсионерку в Одессе и, ударив ее по голове, отобрал деньги и мобильный телефон.

Преступление было совершено вчера в доме на улице Героев Крут (Терешковой). Пожилая женщина возвращалась домой, когда на нее напал грабитель. Он ударил одесситку по голове, она получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому, передает dumskaya.net.

Как сообщил внук пострадавшей, радиоведущий Павел Козлов, сегодня, 2 апреля, она скончалась от полученных при нападении травм.

По словам Павла Козлова, 26 марта его бабушке исполнилось 84 года.

Советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что дело находится на личном контроле у главы облполиции Дмитрия Головина.