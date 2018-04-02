Рекорд доходов в национальный публичный бюджет: за три месяца почти 9 млрд леев

Объем поступлений в национальный публичный бюджет достиг рекордного уровня. По данным налоговой службы, по итогам первых трех месяцев года он составил без малого 9 млрд леев. Это на 19,5 процентов больше, чем за тот же период 2017 года.

На конец марта в госбюджет поступило больше 4 млрд 400 млн леев. Здесь рост составил 24%. В местные бюджеты собрали на 13% больше - в общей сложности 792 млн.

Объем поступлений в фонд социального страхования превысил 2 млрд 800 млн - с ростом на 16%. И в фонд медицинского страхования перечислили больше 880 млн - на 14,5% больше.



Рекордными по объему поступлений были 23 и 26 марта - всего за два дня налоговая собрала больше миллиарда 800 миллионов леев. Глава кабмина назвал это результатом снижения давления на бизнес и ужесточения борьбы с уклонением от уплаты налогов.