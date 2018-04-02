В столице завершается отопительный сезон

Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду подписала распоряжение о завершении отопительного сезона.

Тепло будут отключать постепенно, сначала в жилых домах, затем в учебных заведениях и медучреждениях. Начнут с сегодняшнего дня. Градоначальница отметила, что с такой просьбой к ней обратились жители столицы.

По регламенту, тепло отключают, если в течение трёх дней среднесуточная температура не опускается ниже восьми градусов.

В ближайшие дни синоптики обещают до 20 выше нуля.