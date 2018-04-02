На одесской Юморине насчитали 100 тысяч туристов

На мероприятиях, посвященных Юморине-2018, побывали около 100 тысяч зрителей, заявили одесские власти.

Как сообщила в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, произошли качественные и количественные изменения. Так, по ее словам, количество зрителей Юморины увеличилось по сравнению с прошлым годом.

«Мы посчитали, что через главную сцену, которая была центром притяжения, прошло около 100 тысяч человек, — отметила она. – Очень правильно, что было много различных локаций и люди могли группироваться по интересам».