В аэропорту Будапешта столкнулись автобусы, среди пострадавших - граждане Румынии

В международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа 1 апреля столкнулись два автобуса, в результате чего десять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба полиции Венгрии.

Сообщается, что два человека получили серьезные травмы, а еще шестеро были госпитализированы с подозрением на переломы.

Глава службы связи аэропорта Михали Харди заявил, что большинство пострадавших - граждане Румынии. Всем пассажирам была оказана медицинская помощь, передает korrespondent.net.