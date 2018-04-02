Разочаровался жизнью: гражданин Франции пытался прыгнуть с моста в Одессе

В Одессе гражданин Франции пытался совершить самоубийство, прыгнув со Строгановского моста. Об этом сообщили в пресс-службе одесской полиции.

Отмечается, что иностранец 1993 года рождения, который, как он сам отметил, разочаровался в жизни, вечером 1 апреля пытался прыгнуть с одного из мостов.

Благодаря полиции, Национальной гвардии и прохожим, которые сообщили о происшествии, мужчину удалось спасти, передает korrespondent.net.

"Француз собирался прыгнуть с моста. Говорит: "Разочаровался жизнью". Пообщались. Передумал", - сказал руководитель Главного управления Нацполиции региона Дмитрий Головин.