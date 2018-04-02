Большой адронный коллайдер вновь заработал

Впервые в 2018 году произведен запуск протонов в Большом адронном коллайдере. Таким образом, начался седьмой год работы ускорителя.

Зимой у огромной машины были «каникулы», а именно плановое техобслуживание. Запуск после простоя — трудоемкий процесс. Перед началом работы физики провели более 10 тыс. тестов всех систем БАК — от криогенного охлаждения до магнитов, корректирующих форму протонного пучка, передает Моя планета.

Тем временем, водород поместили в специальный линейный ускоритель Linac 2, открытый только год назад. С помощью электричества атомы водорода разделили на протоны и электроны. Протоны поместили в коллайдер, и начался разгон частиц, сообщает CERN.

Однако, пока БАК работает не на полную мощность, а протонные пучки в 20 раз меньше, чем обычно. Проверки продлятся до мая, затем начнутся столкновения и сбор научных данных.