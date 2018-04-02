Глава МЧС России извинился перед родителями детей, погибших в "Зимней вишне"

Глава МЧС Владимир Пучков извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

"Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком", — сказал он на селекторном совещании.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек. В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев, передает РИА Новости.