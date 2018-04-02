Умер создатель "голливудского стандарта" полицейских драм

В США умер сценарист и продюсер Стивен Бочко, которого считают одним из создателей "голливудского стандарта" полицейских драм.

Ему было 74 года, и на протяжении последних лет он боролся с лейкемией. Коллеги указывают, что его подход навсегда изменил индустрию, добавив сериалам реализма и драматичности, передает Variety.

Бочко - лауреат 10 премий "Эмми", и главным образом "телевизионного Оскара" он получал за сериалы о работе полиции. Наиболее часто отмечалась премией его первая заметная работа - мыльная опера о полицейских "Блюз-Хилл-стрит". Шоу, которое шло с 1981-го по 1987 год, сочетало личные драмы героев с реалистичным показом работы полиции.

Позже Бочко создал еще два полицейских сериала, которые на "Эмми" называли лучшей драмой: "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка".

"Стивен боролся с раком упорно, смело, изящно и с непревзойденным чувством юмора", - цитирует заявление его семьи newsru.com.