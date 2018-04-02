Российские дипломаты, объявленные персона нон грата в Молдове, покинули страну

Три российских дипломата, объявленные персона нон грата в Молдове, покинули страну. Об этом сообщили в понедельник в посольстве России.

"Сотрудники посольства России в Молдове, которым были даны семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну", — сообщил РИА Новости представитель посольства. В дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдова, а также США и Канада на прошлой неделе приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.