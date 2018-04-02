В день своей трагической гибели первый космонавт планеты Юрий Гагарин впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним, сообщила его соседка по лестничной площадке, профессор, доктор технических наук Тамара Волынова, жена космонавта Бориса Волынова.
"Смерть Юры стала для нас настоящим ударом. Мы соседи по квартирам, жили в одном доме, на одной лестничной площадке, и в последний день его жизни вместе вышли на работу. Я опаздывала, моя мама вышла подержать для меня лифт. Юра уже стоял в лифте, и когда я выбежала, он стоял, держа руками створки дверей. Спустились вниз и вместе дошли до перекрестка. Тут Юрий внезапно остановился и говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром"", — рассказала Тамара Волынова, выступая в московском Доме журналиста, передает РИА Новости.
По ее словам, Гагарин, несмотря на уговоры идти без пропуска, так как вся страна уже знала его в лицо, решил вернуться домой за документом. "Действительно, пропуск был в его курточке. Дочки уже завтракали, он подошел, поцеловал их на прощанье и вышел", — добавила Волынова.
Она отметила, что их семьи до сих пор живут рядом, соседствуя в том доме на одной лестничной площадке.
"Очень милая у нас соседка — Валентина Ивановна Гагарина. Как-то я сказала: вот встал бы сейчас Юра, он точно поклонился бы тебе за благоразумие, благородство, любовь и верность. Но самое большое спасибо он сказал бы тебе за дочек: Валя вырастила двух замечательных дочерей. Старшая, Лена, возглавляет Музей московского Кремля, Галя — доктор наук, преподает в Плехановском университете", — заключила Волынова.
Гагарин разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с напарником Владимиром Серегиным, однозначная причина авиакатастрофы не установлена до сих пор. Отказов техники выявлено не было, анализ показал отсутствие в крови летчиков алкоголя и других посторонних веществ.
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telegraph.md