Одолжил у друга: вице-премьер Таиланда рассказал, откуда у него дорогие часы

Вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван заявил, что одалживал дорогие наручные часы, из-за которых он подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства, у друга-миллиардера, сообщает издание Bangkok Post.

По данным издания, ранее национальная антикоррупционная комиссия страны (NACC) начала проверку обвинений против Вонгсувана, согласно которым политик не задекларировал свое имущество, несмотря на требования закона. Речь идет о 22 часах и бриллиантовом кольце, общая стоимость которых составляет около 39,5 миллиона таиландских бат (около 1,2 миллиона долларов).

Генерал заявил, что брал часы на время у своего друга-миллиардера Паттавата Суксинвонга, который скончался в начале прошлого года, передает РИА Новости.