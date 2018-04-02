Молдавские церкви проверят на соблюдение правил пожарной безопасности

Столичные полицейские будут работать посменно, чтобы обеспечить общественный порядок в 123 церквях города в пасхальную ночь. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления полиции Сильвиу Мушук на заседании оперативных служб мэрии.

«Кроме того, стражи правопорядка будут работать посменно и на Радоницу, чтобы поддерживать общественный порядок на кладбищах», - рассказал Мушук.

Как сообщила Молдпрес пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, на этой неделе пожарные проведут проверку соблюдения правил пожарной безопасности во всех 1700 церквях и храмах страны.

«Цель этих мероприятий – предотвращение пожаров на Пасху. Так, специалисты проверяют автоматические системы сигнализации и оповещения в случае пожара, пути эвакуации, установку электрических сетей, основные средства пожаротушения, а также места для установки зажженных свечей», - отметила Пушкашу.

Пожарные также предупреждают об опасности блокирования подъездных путей к церквам автотранспортными средствами.