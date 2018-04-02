Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств

Лондон впервые в современной истории опередил Нью-Йорк по количеству убийств, сообщает The Sunday Times.

В январе 2018 года в Нью-Йорке было совершено 18 убийств, в то же время в Лондоне — только восемь. Однако по итогам двух следующих месяцев британская столица обошла американский мегаполис в криминальной статистике, передает meduza.io.

В феврале в Лондоне были зарегистрированы 15 убийств, а в Нью-Йорке — 11 убийств. По итогам марта в Лондоне произошли еще 23 убийства, в то время как в Нью-Йорке — на два меньше.

В общей сложности с начала 2018 года в Нью-Йорке были убиты 50 человек, а в Лондоне — 46 человек.

Лондон, чья численность населения соразмерна Нью-Йорку, традиционно считается более безопасным городом. По итогам 2017 года, в британской столице было зафиксировано более чем в два раза меньше убийств, чем в Нью-Йорке. Однако за последние три года уровень убийств в Лондоне вырос почти на 40%, отмечает Euronews.