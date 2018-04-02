Четыре нарушения за поездку: в столице задержали бесстрашного водителя

22-летний уроженец села Кирианка Страшенского района проехался по встречной полосе в центре столицы на высокой скорости, да еще и на чужой машине.

Патрульные инспекторы остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Алкотест показал превышение нормы спиртного в крови водителя в три раза, сообщает canal3.md.

"Мы догнали его на перекрестке улиц Александру чел Бун и Михай Еминеску. При проверке водитель сообщил, что у него вообще нет водительских прав. Мы почувствовали сильный запах алкоголя", - рассказал патрульный инспектор, Виталий Гузун.



Молодой человек объяснил стражам порядка, что одолжил автомобиль у жены друга, а в Кишинев приехал к своей девушке. Когда его остановили, он возвращался домой. Мужчина признался, что выпил перед тем как сесть за руль: "Коньяк, два раза по 20 грамм".



Молодому человеку грозит наказание за вождение в пьяном виде и без водительских прав.