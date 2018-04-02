Экс-глава Службы рыбнадзора получил 10 лет тюрьмы

Бывший директор республиканской Службы рыбнадзора был приговорен к 10 годам лишения свободы за многочисленные злоупотребления.

Как сообщает Инфотаг, его обвинили в нанесении госбюджету ущерба в значительных размерах, завладении имуществом других лиц, использовании служебного положения.

По данным следствия, чиновник на протяжении 2014-2015 гг. получил от разного рода лиц, приобретающих право на коммерческий или спортивный лов рыбы порядка 2 млн 434 тысяч леев. Эти средства никак не отражались в финансовой отчетности службы.

Чиновник свою вину не признал. Приговор может быть обжалован. Помимо тюремного заключения, бывшего госслужащего обязали в полном объеме восстановить нанесенный ущерб, а также лишили права в течение пяти лет занимать руководящие должности.