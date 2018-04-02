В Бельцах разваливаются дороги, троллейбусы, не говоря уже об административных органах города

В Бельцах всегда весело. У нас "Сила в правде", выступают российские звезды с гонорарами больше 100 000 евро, исполняющий обязанности примара носит часы за 500 000 лей, которые ему "подарили", а в это время город погружается в хаос мусора, грязи, бездомных собак и тотальной безработицы.

Перед вами печально известная улица Штефана чел Маре, которую нынешняя власть начала ремонтировать в конце ноября, пишет gzt.md. Автомобилисты частно вспоминают этот ремонт добрым словом, хотя для нынешней власти есть универсальная отмазка для всего - виноват Маху или Плахотнюк. В идеале оба во всем виноваты, а "Наша партия" сделал больше всех примарей вместе взятых. Такая формула утешения своего жалкого управления городом. Смотрим на фото:

Бельцкие дороги настолько суровые, что Бельцкие троллейбусы просто разваливаются. Это амортизатор и он вылетел, по словам очевидцев, из-под троллейбуса. Читать далее http://gzt.md/article/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/23755/