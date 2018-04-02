В Молдове задержали преступников, сбывавших фальшивые евро и доллары

В Молдове правоохранители задержали шесть членов преступного сообщества, сбывавших на территории республики фальшивые евро и доллары в особо крупных размерах.

Как сообщила пресс-служба МВД, операция по обезвреживанию злоумышленников была проведена совместно с прокурорами и оперативниками Службы информации и безопасности.

По предварительной информации, в республику преступники планировали ввезти $70 тыс. и 215 тыс. евро, изготовленных в Европе. Банкноты продавались по стоимости 30-35% от номинала. При этом, их качество было очень высоким, на них имелись водяные знаки и прочие элементы защиты.

В ходе операции изъято $8 тыс. и 5 тыс. евро, различного рода амуниция и специальная техника слежения.

Один из шести задержанных фальшивомонетчиков был судим за грабежи и контрабанду. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.