CNN: соискателей американских виз могут обязать предоставлять историю соцсетей

Соискателей американских виз могут обязать предоставлять историю своих публикаций, списки друзей и местоположений за последние пять лет, сообщает телеканал CNN.

"Этот шаг является логичным продолжением усилий по противодействию терроризму, начавшихся после теракта в Сан-Бернардино в 2015 году. Ранее подобная практика существовала в отношении соискателей, побывавших в регионах, подконтрольных террористическим организациям", — заявляет телеканал.

Ожидается, что этот шаг повлияет почти на 15 миллионов человек, в том числе туристов и людей, которые приезжают в США по работе или для обучения. Изменения не коснуться дипломатических виз, передает РИА Новости.