В российском городе пролетела матрешка-гигант. Видео

В Братске местные жители сняли на видео огромную летающую матрешку. Видимо, крепления не удержали надувную конструкцию, которая была установлена на площади перед местным театрально-концертным центром, и ее снесло порывами сильного ветра.

На кадрах видно, как она пролетает несколько метров и останавливается. Очевидцы происшествия пытались ее поймать, но безуспешно.

По счастливой случайности матрешка не задела людей и автомобили. Видео инцидента публикуют "Вести. Иркутск".