На парковке торгового центра в Австралии обезвредили бомбу в автомобиле

Полиция Австралии обезвредила самодельное взрывное устройство, находившееся в автомобиле на парковке одного из торговых центров австралийского штата Квинсленд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что сотрудники администрации города Ипсуича обнаружили подозрительную активность рядом с автомобилем, просматривая записи системы видеонаблюдения. Они сообщили об этом в полицию.

На место происшествия прибыли полиция и команда саперов, которые обнаружили и обезвредили бомбу, передает РИА Новости. Полицейские задержали мужчину и женщину, находившихся рядом с автомобилем, позднее им были предъявлены обвинения, в том числе в несанкционированном изготовлении взрывного устройства и хранении опасных веществ.