Румыны ополчились на медведя за кражу спиртного

Румынским охотникам разрешили убить бурого медведя, который разграбил дома в деревне Сусени в Трансильвании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животное, возраст которого составляет около пяти лет, совершило серию набегов на деревню. Глава местного общества охотников и рыболовов утверждает, что ночью животное залезло в три дома, а потом вернулось на следующий день и разбило окно в четвертом, пишет lenta.ru

Как правило, зверь забирался на кухню, пока люди спали, и съедал сахар, свечи и сало. Во время одного из визитов он нашел бутыль алкогольного напитка, который жители деревни готовят из клюквенного сиропа и спирта. «Он открыл ее, напился, потом съел ягоды, ушел в лес и уснул под первой же елкой», — говорит охотник.