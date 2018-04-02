Рыбу и мысо без документов и в антисанитарных условиях везли продавать на Центральный рынок

В выходные сотрудники Национального инспектората полиции остановили трех водителей, которые везли на рынок 1500 килограммов мяса без документов о происхождении продукта и его качестве.

Еще один инцидент произошел на Ботанике. Там у водителя микроавтобуса обнаружили более 200 килограммов рыбы, которую перевозили незаконно и в антисанитарных условиях. 36-летний мужчина вез ее на продажу на Центральный рынок.

В случае если вина водителей в перевозке товара без документов об его происхождении будет доказана, им грозят штрафы от 3000 до 4500 леев, пишет aif.md.





