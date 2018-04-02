В столице товарный поезд сбил автомобиль

Товарный поезд сбил машину модели Jeep Cherokee. Инцидент произошел этим утром на улице Албишоара.

На выложенном в соцсетях снимке видно, что автомобиль сильно смят. В то же время пока не известно, пострадали ли водитель или пассажиры автотранспортного средства.

В столичной полиции заявили, что к ним не поступало сообщения об этом происшествии, пишет aif.md





