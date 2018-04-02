В Флорештском районе пьяная женщина ударила своего мужа ножом в сердце

Пьяная жительница Флорешт ударила ножом в сердце мужа. Инцидент произошел в селе Чирипкэу Флорештского района.

Согласно информации полиции, между 41-летними супругами произошел конфликт. В его ходе женщина, которая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения, взяла в руки нож и ударила им мужа в сердце. От полученного ранения мужчина скончался.

Ее задержали на 72 часа. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.

Как сообщает aif.md, у супругов остались трое несовершеннолетних детей