Двое жителей Подмосковья напились до смертельного отравлени

К подмосковным полицейским обратились местные жители и сообщили, что в строительной бытовке в Одинцовском районе лежит мужчина с явными признаками алкогольного отравления. Позднее появилась информация о его собутыльнике, который тоже пострадал. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета по Московской области.

Бригада скорой помощи доставила мужчину 1963 года рождения в больницу с диагнозом — отравление неизвестной жидкостью. Некоторое время спустя пострадавший скончался. С таким же диагнозом в учреждение поступил еще один мужчина, но уже 1964 года рождения. Он умер в больнице спустя день после поступления по той же причине, пишет 360tv.ru Оказалось, что москвичи совместно распивали алкоголь. Судя по последствиям, некачественный.

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