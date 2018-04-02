Дарта Вейдера избили на детском празднике. ФОТО(18+)

Правоохранительные органы города Ярославль проводят проверку по факту драки на детском празднике в местном кафе. После происшествия госпитализировали отца одного из детей и аниматора, который работал в костюме Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны».

Заявления о побоях поступили от обеих сторон. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Полиция заявила, что после того, как пострадавших выпишут из больницы, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Конфликт возник между родителями и организаторами торжества. Последние якобы стали высказывать претензии родителям по поводу поведения их детей.

Пострадавший аниматор Василий рассказал, что его избили отец ребенка, день рождения которого отмечался, и его товарищ. Спор возник во время оплаты работы организаторов праздника. Родителей не устроила их работа, они стали просить скидку, но аниматоры им отказали, потому что дети растащили их реквизит, пишет 360tv.ru

Пользователи социальных сетей активно обсуждают случившийся конфликт. Там выложено фото аниматора, на лице которого видны последствия драки: ссадины и синяки, оба глаза в синих подтеках.