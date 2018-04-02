Американка случайно выстрелила в голову приятелю во время прямого эфира в Facebook

Несчастный случай произошел во время прямого эфира американцев в Facebook. В Хьюстоне трое друзей сидели в машине и играли с пистолетом. Cлучайно девушка нажала на курок. Оружие выстрелило прямо в голову одному из приятелей.

Пострадавшим оказался 31-летний Девин Холмс. На видео слышно, как именно Холмс говорит подруге, что его «нервируют» игры с огнестрельным оружием, пишет 360tv.ru

После того, как у Девина пошла кровь, приятели выбежали из автомобиля. Раненого мужчину экстренно госпитализировали в больницу. На данный момент он подключен к аппарату жизнеобеспечения. У Холмса есть двое дочерей. Младшая девочка часто появляется на странице папы в социальной сети Facebook.