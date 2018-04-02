Samsung планирует научить Galaxy Note 9 распознавать хозяина по голосу

Samsung планирует оснастить свой новый смартфон Galaxy Note 9 передовым датчиком, который будет производить уникальную идентификацию пользователя. Кроме сканера отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза в гаджет хотят встроить газоанализатор, сообщило ИА Nation News.

Информация о том, что у смартфона появится система распознавания по дыханию, поступила от инсайдеров. Официально Samsung Galaxy Note 9 презентуют еще нескоро.

Патент на портативный анализатор газов Samsung получил в 2017 году. Устройство, способное определять степень алкогольного опьянения человека, протестируют как раз в Note 9.

Новая функция будет блокировать доступ пьяного владельца к телефону. По имеющимся данным, разработчики хотят усовершенствовать имеющуюся технологию и «научить» анализатор газов распознавать дыхание человека, пишет 360tv.ru

Отмечается, что газоанализатор и вводимые им ограничения дадут дополнительную защиту Galaxy Note 9.