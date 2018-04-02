Американская учительница призналась, что родила ребенка от 14-го ученика

37‐летняя учительница старшей школы в Огайо Лаура Линн Кросс призналась, что три года встречалась со своим несовершеннолетним учеником и позже родила от него ребенка. Об этом сообщил журнал People.

Лаура Линн Кросс соблазнила восьмиклассника в 2012 году. Сначала преподавательница приглашала 14-летнего парня к себе домой. Она это делала якобы в воспитательных целях. Позже Кросс удалось убедить родителей подростка отпускать его с ночевкой.

Пара тщательно скрывала свои отношения, но в 2017 году правда всплыла. Общественность узнала о том, что Лаура Линн родила ребенка от своего ученика. Отцу мальчика эту «радостную» новость сообщили по телефону. «Счастливый» дедушка откровенно поговорил со своим сыном, и тот признался, что он действительно является папой малыша, пишет 360tv.ru

После всеобщий огласки истории Кросс посадили в тюрьму. Ей предъявили три обвинения в оскорбительных сексуальных действиях. Однако позже учительницу выпустили под залог в размере 100 тысяч долларов. Судебный процесс длился полгода, за это время американка признала свою вину. 24 мая будет оглашен приговор. Лауре Линн Кросс грозит тюремное заключение сроком на 21 год.