БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

Источник