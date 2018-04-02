В Сочи горит пятиэтажный дом. ВИДЕО

В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожару присвоили повышенную степень сложности. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание тушат с помощью четырех стволов "Дельта".

В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду, передает РИА Новости.