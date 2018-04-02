Ученые узнали, как собаки видят мир

Люди привыкли считать, что животные видят мир так же, как и мы, но проще. На самом деле видение собак базируется на других принципах.

«Собачье восприятие базируется на обонянии. Чтобы лучше это представить, закройте глаза. Вы можете слышать, нюхать, трогать вещи вокруг, ваша комната никуда не делась. Изменилось только восприятие. Это очень интересно: вокруг нас очень много запахов, собаки могут понимать, что вы пришли еще до того, как увидят вас», - говорит доктор Александра Горовитц.

В то же время собаки могут вас видеть, но исследуют мир с помощью запахов, передает Моя планета.

Иными словами, люди используют обоняние, чтобы заметить нечто, а затем исследовать это с помощью зрения. Услышав приятный запах, человек оборачивается к источнику, чтобы понять, что это. Для собак это действует ровно наоборот. Примерно так же работает пространственное мышление: люди осознают расстояние через построение стереоскопической картинки, собаки — по интенсивности запахов. Их обоняние позволяет даже улавливать эмоции человека.