Люди привыкли считать, что животные видят мир так же, как и мы, но проще. На самом деле видение собак базируется на других принципах.
«Собачье восприятие базируется на обонянии. Чтобы лучше это представить, закройте глаза. Вы можете слышать, нюхать, трогать вещи вокруг, ваша комната никуда не делась. Изменилось только восприятие. Это очень интересно: вокруг нас очень много запахов, собаки могут понимать, что вы пришли еще до того, как увидят вас», - говорит доктор Александра Горовитц.
В то же время собаки могут вас видеть, но исследуют мир с помощью запахов, передает Моя планета.
Иными словами, люди используют обоняние, чтобы заметить нечто, а затем исследовать это с помощью зрения. Услышав приятный запах, человек оборачивается к источнику, чтобы понять, что это. Для собак это действует ровно наоборот. Примерно так же работает пространственное мышление: люди осознают расстояние через построение стереоскопической картинки, собаки — по интенсивности запахов. Их обоняние позволяет даже улавливать эмоции человека.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md