Мэра Кишинева выберут во втором туре. Такой прогноз дает Ассоциация социологов и демографов по результатам последнего опроса. Как показало исследование, если бы выборы состоялись сейчас, главными фаворитами были бы Ион Чебан и потенциальная претендентка на пост градоначальника Сильвия Раду.
Кандидат Партии социалистов набрал бы 20,5 процентов, а исполняющая обязанности мэра - чуть больше 18%. Лидера Партии действия и солидарности Майю Санду готовы были бы поддержать 10% опрошенных. Кандидат Платформы ДА Андрей Нэстасе получил бы около 7%. Социологи подчеркивают - опрос проводился до того, как Санду заявила о намерении поддержать Нэстасе на выборах.
У бывшего столичного мэра Дорина Киртоакэ шансы были бы невелики - его назвали всего три процента респондентов, а у выдвиженца либералов Валерия Мунтяну и того меньше - два с половиной процента.
Исследование проводилось с 15 по 28 марта. В Кишиневе было опрошено 1197 человек. Допустимая погрешность - плюс-минус 3%. Местные выборы в столице пройдут 20 мая. Тогда же мэра выберут в Бельцах и еще пяти населенных пунктах.
Комментарии
- В Бельцах разваливаются дороги, троллейбусы, не говоря уже об административных органах города
- Российские дипломаты, объявленные персона нон грата в Молдове, покинули страну
- В Кишинев прибывает оценочная миссия Мониторингового комитета ПАСЕ
- Парадокс! Гражданское общество финансирует партию "ДА"
- ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдовой
- Майя Санду о самовыдвижении Андрея Нэстасе: Это не было очень элегантным шагом
- Депутаты одобрили механизмы продвижения женщин в политике
- Йоханнис: Молдове нужна реальная помощь, а не громкие популистские заявления
- Правительство утвердило законопроект Минюста
- Павел Филип: Программа «Первый дом» пользуется популярностью, и я предлагаю, чтобы мы постоянно ее улучшали
- Опрос показал фаворитов предвыборной гонки за пост мэра столицы
- В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой не верит в ВИЧ
- Ученые узнали, как собаки видят мир
- В Сочи горит пятиэтажный дом. ВИДЕО
- В Саратове обрушились два подъезда аварийного дома. ВИДЕО
- На Украине ночью затопило 45-тысячный город: полиция на лодках спасает людей
- В Вашингтоне более 50 туристов доставлены в больницу с пищевым отравлением
- Американская учительница призналась, что родила ребенка от 14-летнего ученика
- В Бельцах разваливаются дороги, троллейбусы, не говоря уже об административных органах города
- Соседи Юрия Гагарина рассказали о последнем дне космонавта: он впервые забыл дома пропуск на аэродром
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- На Украине ночью затопило 45-тысячный город: полиция на лодках спасает людей
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md