Опрос показал фаворитов предвыборной гонки за пост мэра столицы

Мэра Кишинева выберут во втором туре. Такой прогноз дает Ассоциация социологов и демографов по результатам последнего опроса. Как показало исследование, если бы выборы состоялись сейчас, главными фаворитами были бы Ион Чебан и потенциальная претендентка на пост градоначальника Сильвия Раду.

Кандидат Партии социалистов набрал бы 20,5 процентов, а исполняющая обязанности мэра - чуть больше 18%. Лидера Партии действия и солидарности Майю Санду готовы были бы поддержать 10% опрошенных. Кандидат Платформы ДА Андрей Нэстасе получил бы около 7%. Социологи подчеркивают - опрос проводился до того, как Санду заявила о намерении поддержать Нэстасе на выборах.

У бывшего столичного мэра Дорина Киртоакэ шансы были бы невелики - его назвали всего три процента респондентов, а у выдвиженца либералов Валерия Мунтяну и того меньше - два с половиной процента.



Исследование проводилось с 15 по 28 марта. В Кишиневе было опрошено 1197 человек. Допустимая погрешность - плюс-минус 3%. Местные выборы в столице пройдут 20 мая. Тогда же мэра выберут в Бельцах и еще пяти населенных пунктах.