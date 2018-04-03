Петр Михалко, считает, что сделано уже много, но впереди еще много работы

Глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко заявил, что «демократические стандарты следует соблюдать всегда, а не только во время выборов или проведения избирательной кампании». Об этом он заявил в передаче «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР-Молдова.

Он выразил сожаление, что молдавские власти изменили избирательную систему без учета рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ.

«Позиция Европейского союза по этому поводу была очень четко выражена совместном заявлении ЕС, Европейской комиссии и Европарламента. В результате, Меморандум о макрофинансовой помощи Молдове был дополнен параграфом 14, в котором говорится о необходимости соблюдения демократических стандартов», - напомнил дипломат.

Отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи из общей суммы в 100 млн. евро, Михалко заявил, что «это зависит от Кишинева, а не от Брюсселя».

«Сейчас все в руках Кишинева. Из 10 условий для предоставления первого транша много сделано, но не все. Это касается в том числе и соблюдения принципов демократии и политического плюрализма», - сказал представитель ЕС.

По его словам, предоставление первого транша помощи не связано с досрочными выборами примаров Кишинева и Бэлць, но это тоже будет учитываться.

«Выполнение демократических стандартов важно всегда, а не только в период избирательной кампании и проведения выборов. В рамках выполнения повестки дня ассоциации, Молдова взяла на себя обязательство проводить демократические выборы и соблюдать стандарты демократии», - отметил Михалко.

Он также обратил внимание на ситуацию с местными органами власти и их отношения с центральными властями.

«Мы внимательно следим за ситуацией, так как местные органы власти испытывают давление. Очень жаль, что такое возможно в условиях демократии и политического плюрализма. Мы постоянно напоминаем о недопустимости оказывать давление на местные органы власти и использовать для этого правоохранительные органы, которые возбуждают уголовные дела. Очень печально, что такое еще имеет место», - сказал дипломат.

Он подчеркнул также необходимость проведения справедливого расследования по краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

«Мы рассчитываем на то, что будет проявлена политическая воля, чтобы провести объективное расследование и вернуть деньги. А виновные должны предстать перед справедливым судом, и понести наказание по закону», - подчеркнул Михалко.