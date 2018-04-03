Власти Молдовы сильно поспешили присоединяться к дипломатическому бойкоту в отношении России. Об этом заявил известный российский журналист Владимир Соловьев.
«Это очень печально, что замечательная страна с потрясающим народом, с очень долгой доброй традицией отношения с Россией предпринимает шаги, которые не базируются на четком знании "Псако", не дожидаясь завершения расследования Интерпола, не дожидаясь результатов работы Международной комиссии и Организации по запрещению химического оружия… Просто очень грустно», - отметил Владимир Соловьев.
Вместе с тем, журналист отметил, что для россиян очевиден дисбаланс позиций в молдавской политике.
«Как я понимаю, сейчас главная проблема Молдовы в другом. Пытаясь провести гигантское собрание граждан, которые хотели присоединения Молдовы к Румынии, а людей вышло, вежливо говоря, недостаточно. Для нас из России печально смотреть, как президент выступает с одной позицией, а правительство с другой позицией. Хотелось бы услышать голос народа, но голос народа совсем не слышен. И когда политиканы принимают такого рода решения, мне кажется, они чуть-чуть спешат. Чуть-чуть спешат…», - заключил он, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/solovev-khotelos-by-uslyshat-golos-naroda-moldovy-no-golos-ne-slyshen
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md